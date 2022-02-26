BM: Ukrayna ve sınır hattında yüz binlerce sivil hareket halinde - Son Dakika
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BM: Ukrayna ve sınır hattında yüz binlerce sivil hareket halinde

26.02.2022 00:53
BM: Ukrayna ve sınır hattında yüz binlerce sivil hareket halinde

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın saldırısı yüzünden "yüz binlerce kişinin Ukrayna'da ve sınırın ötesinde kaçış halinde" olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Rusya'nın saldırısı yüzünden "yüz binlerce kişinin Ukrayna'da ve sınırın ötesinde kaçış halinde" olduğunu söyledi.

Griffiths, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Şu anda sizinle konuşurken yüz binlerce insanın Ukrayna'da veya sınır hattında kaçmaya çalıştığını düşünüyorum." dedi.

Genel Sekreter Yardımcısı, "Ukrayna genelinde sivil merkezlerin bombalandığına dair raporlar görüyoruz. Ancak kayıp rakamları ve altyapı hakkında doğrulanmış bir rapor yok. Mevcut şartların siviller üzerindeki insani yansımalarından son derece endişeliyim." değerlendirmesinde bulundu.

BM'nin insani yardım personelini Ukrayna'ya transfer etme sürecinde olduklarını belirten Griffiths, "Şu anda personelimizi Ukrayna dışına taşımak için herhangi bir planımız yok. Bu ülkeyi terk etmeyeceğiz ve Ukrayna'nın her tarafındaki insanlara yardım edeceğiz." diye konuştu.

Griffiths, BM'nin iki gün içinde Ukrayna lehine insani bir çağrı başlatma niyetini açıklarken, üye devletlerin "bu çağrıya yanıt verme cömertliğini dört gözle beklediklerini" ifade etti.

Genel Sekreter Yardımcısı ayrıca, sığınak arayan kadın, çocuk ve erkeklerle ilgili rahatsız edici raporlar bulunduğunu, Ukrayna'daki çatışmadan etkilenen tüm alanlarda güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir insani erişime ihtiyaç olduğunu aktardı.

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Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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