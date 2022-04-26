BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı - Son Dakika
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BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

26.04.2022 14:03
BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan komşu ülkelere şimdiye kadar 5 milyon 264 bin 767 mültecinin geçtiğini, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan komşu ülkelere şimdiye kadar 5 milyon 264 bin 767 mültecinin geçtiğini, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasının tahmin edildiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) yapılan açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin veriler paylaşıldı.

Buna göre, 24 Şubat-25 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 264 bin 767 kişi komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 922 bin 978), Romanya'ya (782 bin 598), Rusya'ya (614 bin 318), Macaristan'a (496 bin 914), Moldova'ya (435 bin 275), Slovakya'ya (357 bin 560) ve Belarus'a (24 bin 578) geçiş yapıldı. Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi Rusya'ya geçti.

BM, Ukraynalı mülteciler komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını bildirmişti.

"Mülteci akını görülmemiş düzeyde"

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ukrayna'dan komşu ülkelere olan mülteci akınının son yıllarda görülmemiş düzeyde olduğun vurguladı.

Mantoo, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasını tahmin ettiklerini, BMMYK ve ortaklarının Ukraynalı mültecileri desteklemek için 1,85 milyar dolar fon arayışında olduğunu aktardı.

Ülke içinde yerinden edilenlerin sayısı 7,7 milyona ulaştı

Ukrayna içinde de yerinden edilen sivillerin sayısının 7,7 milyona ulaştığını belirten Mantoo, "Şimdiye kadar bu savaş sadece son 2 ayda (toplamda) 12,7 milyon insanı yerinden etti." bilgisini paylaştı.

Mantoo, yaklaşık 13 milyon daha fazla sivilin de savaştan etkilenen bölgelerde mahsur kaldığını veya güvenlik riskleri nedeniyle yerlerinden ayrılamadıklarını tahmin ettiklerini kaydetti.

BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi terk edeceği öngörüsünde bulunmuştu.

15,7 milyon Ukraynalı insani yardıma muhtaç

Öte yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke ise Ukrayna içinde insani yardıma ihtiyaç duyan sivillerin sayısının 12 milyondan 15,7 milyona çıktığını belirtti.

Laerke, Ukrayna'da öncellikle savaşta en kötü etkilenen yaklaşık 8,7 milyon kişi için 2,25 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

OCHA, 1 Mart'ta Ukraynalı siviller için 1,1 milyar dolar yardım çağrısı yapmıştı.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Mülteci, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Ukraynalı mültecilerin sayısı 5 milyon 264 bin 767'ye ulaştı - Son Dakika


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