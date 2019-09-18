Son Dakika Haberleri: Bm: uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı
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Bm: uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü, Nüfus Bölümü Başkanı John Wilmoth, BM Göçmen Raporu kapsamında yapılan basın toplantısında, uluslararası göçmen nüfusunun, dünya nüfusundan daha hızlı arttığını açıkladı.

Bm: uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı arttı, System.String[]
Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü, Nüfus Bölümü Başkanı John Wilmoth, BM Göçmen Raporu kapsamında yapılan basın toplantısında, uluslararası göçmen nüfusunun, dünya nüfusundan daha hızlı arttığını açıkladı.

New York'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmoth, "Son yıllarda, uluslararası göçmen sayısı, dünya nüfusundan daha hızlı artmıştır. Göçmenler, geldikleri ülkelerdeki işgücüne ve ekonomiye yaptıkları katkılar ve kendi ülkelerinde havale göndererek kendi ülkelerindeki ekonomiye ve topluma yaptıkları katkılarla, ülkelerinde önemli bir para ve finansman kaynağı olarak hizmet veriyor. ABD ekonomisine olan katkıları biraz daha büyük. Birçok yerel işçinin istemeyebileceği işgücü piyasasının bazı bölümlerini dolduruyor ve kendi ülkelerine bağladıkları bağlantılar sayesinde ticareti bir şekilde teşvik ediyorlar. Bu nedenle, bunun, ABD'nin göç tarihine atfedilebileceği pek çok katkı var. Bu diğer ülkeler için de geçerli" dedi.


Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, New York, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:27 Kaynak: DHA
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