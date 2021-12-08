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BM: Uluslararası toplum dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz - Son Dakika

BM: Uluslararası toplum dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz

08.12.2021 12:14
BM: Uluslararası toplum dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası toplumun Yemen, Libya ve Etiyopya gibi ülkelerde barışı yeniden tesis etme konusundaki artan yetersizliğinin, insani ve mülteci organizasyonlarını daha fazla çalışmaya zorladığını söyledi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası toplumun Yemen, Libya ve Etiyopya gibi ülkelerde barışı yeniden tesis etme konusundaki artan yetersizliğinin, insani ve mülteci organizasyonlarını daha fazla çalışmaya zorladığını söyledi.

Grandi, BM Güvenlik Konseyine brifinginde, "giderek daha kıt ve birbirinden uzak görünen siyasi çözümlerin" yokluğunda, şiddetli çatışmalara yakalanan insanlar üzerindeki sonuçların "gittikçe daha ciddi olmaya devam ettiğini" ifade ederek uluslararası toplumun dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz kaldığını dile getirdi.

Grandi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ofisinin ve diğer kuruluşların, insani destek, barınma ve güvenlik sağlamaya çalışarak, sınırları aşarak ve kendi ülkelerinde yerinden edilen yaklaşık 84 milyon mülteciyle ilgilendiğini aktardı.

"İş birliği ve çözüm arayışlarındaki ilerleme konusunda çok iyimser değilim"

Bağışçıların BMMYK'nin 2022'deki çalışmalarını desteklemek için 1 milyar dolardan fazla bağışta bulunduğu Cenevre'den BM temsilcileriyle bir araya gelen Grandi, bu önemli desteği memnuniyetle karşıladığını ancak vaatlerin, çatışmalar, iklim değişikliği ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla artan zorlukları büyük ölçüde desteklemek için yeterli olmayacağını belirtti.

Grandi, BMMYK'nin gelecek yıl 136 ülke ve bölgedeki faaliyetlerini sürdürebilmesi için yaklaşık 9 milyar dolar talep ettiğini, bu paranın neredeyse yarısının, özellikle Orta Doğu ve Afrika'da rekor sayıda zorla yerinden edilmiş insana ve ayrıca Yemen, Afganistan, Etiyopya, Myanmar, Venezuela ve ötesinde evlerinden kaçan milyonlarca kişiye yardım etmek gibi acil durumlar için olduğunu kaydetti.

Yeni yılda milyonlarca mülteci ve yerinden edilmiş insan için herhangi bir umut görüp görmediği sorusunu cevaplayan Grandi, şunları ifade etti:

"Her yerde umut görüyorum, eğer gerekenler yapılırsa. Soru şu ki bunlar yapılacak mı? Devletler bu sorunları çözmek için daha fazla iş birliği yapacak mı? Çözümler için daha fazla kaynak ayrılacak mı? İnsani operasyonların tarafsızlığı ve güvenliği sağlanacak mı? Bu konularda, özellikle iş birliği ve çözüm arayışlarındaki ilerleme konusunda çok iyimser değilim."

Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Mülteci, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Uluslararası toplum dünyada barışı sağlamak konusunda yetersiz - Son Dakika


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