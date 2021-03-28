BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu var - Son Dakika

BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu var

28.03.2021 15:15
BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilere yönelik "utanç verici, korkakça ve gaddarca" saldırılarını güçlü şekilde kınayarak uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu olduğu uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Myanmar güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilere yönelik "utanç verici, korkakça ve gaddarca" saldırılarını güçlü şekilde kınayarak uluslararası toplumun Myanmar halkını "vahşet suçlarından" koruma sorumluluğu olduğu uyarısında bulundu.

BM Soykırımın Önlenmesi Özel Danışmanı Alice Wairimu Nderitu ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Myanmar'daki kaosa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, darbeye karşı gösterilerin başlamasından bu yana 27 Mart'ta en kanlı günün yaşandığı vurgulanarak çok sayıda güvenilir rapora göre, dün Myanmar askeri ve polisinin sivillere yönelik saldırısında 7'si çocuk en az 107 kişinin öldürüldüğü aktarıldı.

Ölü sayısının bazı raporların doğrulanmasından sonra daha da artmasından endişe edildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, ülke genelinde 40'tan fazla yerde koordineli olduğu anlaşılan bu saldırılar sırasında yüzlerce göstericinin yaralandığı ve gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Myanmar ordusunun 1 Şubat'ta yönetime el koymasının ardından barışçıl protestoculara yönelik "yaygın, ölümcül ve giderek artan sistematik saldırılarının" kuvvetli şekilde kınandığı açıklamada, Myanmar'da "vahşet suçları" (soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları) riski konusunda uyarıda bulunuldu.

"Derhal harekete geçin"

Açıklamada, Myanmar ordusunun göstericilere "utanç verici, korkakça ve gaddarca" saldırdığı vurgulandı ve bu eylemlerin derhal durdurulması gerektiğinin altı çizildi.

Nderitu ve Bachelet, "Uluslararası toplumun Myanmar halkını vahşet suçlarından koruma sorumluluğu var." değerlendirmesinde bulundu.

Özel Danışman ve Yüksek Komiser, BM Güvenlik Konseyini Myanmar'a halkını korumak için "daha ileri adımlar atmaya", Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve tüm uluslararası toplumu da Myanmar halkını "zulüm suçlarından" koruma sorumluluğunu yerine getirmek için derhal harekete geçmeye davet etti.

"Arakanlı Müslümanların haklarına saygı duyun"

Açıklamada, Myanmar'daki durumun Arakanlı Müslümanlar başta olmak üzere ülkedeki tüm savunmasız etnik ve dini grupları "daha da riske attığına" işaret edildi.

Arakanlı Müslümanların korkunç şiddet olaylarına maruz kaldığı vurgulanan açıklamada, bu suçların BM İnsan Hakları Konseyince belgelendiği kaydedildi.

Arakanlı Müslümanların haklarına saygı duyulması çağrısının yapıldığı açıklamada, "Mevcut durumun bu topluluklar üzerindeki etkisinden derin endişe duyuyoruz ve gelişmeleri yakından izliyoruz." denildi.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti. Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Myanmar, 27 Mart, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Uluslararası toplumun Myanmar halkını 'vahşet suçlarından' koruma sorumluluğu var - Son Dakika


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