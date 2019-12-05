Son Dakika Haberleri: BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya
Son Dakika Dünya BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya - Son Dakika Dünya

BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya

6 saat önce

Brezilya, taihinde ilk defa Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı

BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya, System.String[]

Brezilya, tarihinde ilk defa Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.


BM üyeliği çerçevesinde her yıl ödenmesi gereken payın çok az bir kısmını karşılayan ülkenin borcu toplam 415 milyon dolara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Brezilya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13 
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