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BM üyelik payını ödemeyen Brezilya Genel Kurul'da oy hakkını kaybetme riski ile karşı karşıya
6 saat önce
Brezilya, taihinde ilk defa Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı
Brezilya, tarihinde ilk defa Birleşmiş Milletler'deki (BM) oy hakkını ödemediği üyelik payından dolayı kaybetme riski ile karşı karşıya kaldı.
BM üyeliği çerçevesinde her yıl ödenmesi gereken payın çok az bir kısmını karşılayan ülkenin borcu toplam 415 milyon dolara ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:13
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