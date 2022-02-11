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BM uzmanları, Adama Traore davasında sürecin ağır işlemesine tepki gösterdi - Son Dakika

BM uzmanları, Adama Traore davasında sürecin ağır işlemesine tepki gösterdi

11.02.2022 14:34
BM uzmanları, Adama Traore davasında sürecin ağır işlemesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği uzmanları, Fransa'da 2016'da kimlik kontrolü sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi Adama Traore'nin şüpheli ölümüne dair hukuki soruşturmanın "yavaş ve şeffaflıktan uzak" olmasından...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği uzmanları, Fransa'da 2016'da kimlik kontrolü sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi Adama Traore'nin şüpheli ölümüne dair hukuki soruşturmanın "yavaş ve şeffaflıktan uzak" olmasından endişe duyduklarını belirtti.

Franceinfo internet sitesinde, Komiserlik tarafından atanan 4 raportörün, 15 Kasım 2021'de konuya ilişkin Fransız hükümetine yolladığı mektup paylaşıldı.

Mektupta, "Traore'nin ölümüne dair soruşturmanın yavaş ilerlemesi, herhangi bir şüpheliye dava açılmaması ve sürecin şeffaflıktan yoksun ilerlemesinden ötürü BM İnsan Hakları Konseyi'nin endişe duyduğu" vurgulandı.

İlgili mahkemenin, görgü tanıklarının duruşmalarının görülmesi ve olay yerindeki jandarmaların sicil kayıtlarının incelenmesi konularında Traore'nin ailesinin taleplerini yerine getirmekte geciktiği kaydedildi.

Traore'nin ırkçı saiklerle öldürülüp öldürülmediğine dair ciddi şüphelerin bulunduğu ve mahkemenin bu ihtimali hesaba katmadan soruşturmayı yürüttüğü bilgisi paylaşıldı.

Uzmanların mektubunda, "Söz konusu iddialar, gerçekliği tespit edilmesi durumunda, Fransa'nın da taraf olduğu uluslararası insan hakları hukukunu ihlal anlamına gelmektedir." ifadesi yer aldı.

Adama Traore'nin ölümü

Siyahi Fransız vatandaşı Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da, başkent Paris'in kuzeyindeki bir köyde kimlik kontrolünde yaşanan gerilim sonrası yakalanıp karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında rahatsızlanmış ve doktor müdahalesinden önce hayatını kaybetmişti.

Resmi otopsi raporunda Adama Traore'nin ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklanırken ailesinin yaptırdığı otopsi sonucunda, Traore'nin ölümüne, göğsüne uygulanan baskının tetiklediği solunum yetmezliğinin yol açtığı bildirilmişti.

Jandarmalar ise açılan iç soruşturmada suçsuz bulunmuştu.

Adama Traore'nin ölümü, banliyölerde isyan ve protesto gösterilerinin başlamasına yol açmıştı.

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Jandarma, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM uzmanları, Adama Traore davasında sürecin ağır işlemesine tepki gösterdi - Son Dakika


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