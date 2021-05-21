BM uzmanlarından UCM'ye "Gazze'de sivillere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatın" çağrısı - Son Dakika

BM uzmanlarından UCM'ye "Gazze'de sivillere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatın" çağrısı

21.05.2021 20:12
BM uzmanlarından UCM'ye

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesi ve sivillere yönelik saldırılar ile diğer ağır insan hakları ihlallerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesi ve sivillere yönelik saldırılar ile diğer ağır insan hakları ihlallerine ilişkin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk ve BM insan hakları uzmanı Balakrishnan Rajagopal'ın da aralarında bulunduğu bir grup insan hakları uzmanı ortak yazılı açıklama yaptı.

Uzmanlar, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerinde yaşayan Filistinli ailelerin zorla evlerinden tahliye girişimin "savaşı tam anlamıyla başlatan bir kıvılcım" olduğunu vurguladı.

BM uzmanlarına göre, Gazze'de 63'ü çocuk en az 222 kişi hayatını kaybetti. İsrail'de de 12 kişi hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki 450'den fazla binanın füzelerle tamamen tahrip edildiği veya hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bunların arasında 6 hastane, 9 sağlık merkezi ve 250 bin Filistinliye temiz içme suyu sağlayan bir tesisle, Associated Press (AP) haber ajansı ve El-Cezire televizyonu ofislerinin de bulunduğu Cela binasının da olduğunu anımsattı.

İsrail'e "Gazze Şeridi'ne insani yardım erişimini sağlayın" çağrısı

Açıklamada, taraflar arasındaki güç farkının çok bariz olduğu ve İsrail'in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın ve çocuk 74 binden fazla Filistinlinin yerinden edilerek evsiz kaldığının altı çizildi.

Gazze ve İsrail'de sivillerin, medya kuruluşlarının ve mülteci kamplarının, ayrım gözetmeksizin veya kasıtlı olarak bombardımana tutulmasının uluslararası hukuka göre savaş suçları teşkil edebileceği belirtilen açıklamada, "Bu tür saldırılara karışan tüm taraflar, bireysel ve devlet sorumluluğunu gereğince üstlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

Uzmanlar, İsrail'e ve Gazze'deki yetkili makamlara, Gazze'deki elektrik, yakıt, su, ve yiyecek tedarikinin sağlanması ve insani yardımların Gazze Şeridi'ne erişiminin sağlanması çağrısı yaptı.

Açıklamada, evsiz kalanlar için acil barınma sağlanması ve kullanılamaz hale gelen evlerin eski haline getirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu kaydedildi.

"Apartheid suçu" vurgusu

UCM'yi, başta sivillerin hedef alınması da dahil ağır insan hakları ihlallerini ve savaş suçları olmak üzere Roma Statüsü'nü ihlal eden eylemleri soruşturmaya davet eden BM uzmanları, ayrıca "çatışmalar" sırasında meydana gelen "apartheid suçu" ve insanlığa karşı suç teşkil edebilecek eylemlerin ve politikaların da soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, "İsrail'i, Filistin devletini ve diğer devletleri, cezasızlığı sona erdirme sürecini başlatmaları için kendi ulusal hukuklarına göre veya evrensel yargı ilkesine dayalı olarak bu suçları soruşturmaya ve kovuşturmaya" çağırdı.

BM uzmanları, İsrail ve Hamas arasında sağlanan ateşkese tüm tarafların saygı göstermesini de istedi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, bugün yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında kadın ve çocuklara karşı işlenen suçları UCM'ye taşıyacaklarını belirtmişti.

Iştiyye, İsrail'in saldırılarda 20'den fazla aileyi tüm fertleriyle "yok ettiğini" aktarmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM uzmanlarından UCM'ye 'Gazze'de sivillere yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatın' çağrısı - Son Dakika


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