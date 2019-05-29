BM ve AB'den İdlib çağrısı

BM ve AB'den, İdlib'de çatışmalara son verme ve çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

BM ve AB'den, İdlib'de çatışmalara son verme ve çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

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