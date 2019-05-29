BM ve AB'den İdlib çağrısı
47 dakika önce
BM ve AB'den, İdlib'de çatışmalara son verme ve çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.
BM ve AB'den, İdlib'de çatışmalara son verme ve çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08
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