Son Dakika Haberleri: BM ve AB'den İdlib çağrısı
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BM ve AB'den İdlib çağrısı

47 dakika önce

BM ve AB'den, İdlib'de çatışmalara son verme ve çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.

BM ve AB'den İdlib çağrısı, System.String[]
BM ve AB'den, İdlib'de çatışmalara son verme ve çatışmadaki tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka saygı gösterme çağrısında bulunuldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:08 
İdlib, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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