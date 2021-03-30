BM ve AB, Suriyeliler için yardım konferansı düzenledi - Son Dakika

BM ve AB, Suriyeliler için yardım konferansı düzenledi

30.03.2021 15:27
BM ve AB, Suriyeliler için yardım konferansı düzenledi, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), Suriye içinde ve bölge ülkelerinde 13 milyondan fazla Suriyelinin acil insani yardıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek uluslararası camianın "cömert" yardımlarda bulunması için çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), Suriye içinde ve bölge ülkelerinde 13 milyondan fazla Suriyelinin acil insani yardıma ihtiyacı bulunduğunu belirterek uluslararası camianın "cömert" yardımlarda bulunması için çağrı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, AB ve BM'nin ortaklaşa düzenlediği "Suriye ve bölgenin geleceğini desteklemek" konulu çevrim içi bağışçılar konferansının açılışında yaptığı konuşmada, Suriye iç savaşında on yılın ardından milyonlarca Suriyelinin ölüm, yıkım, yokluk gördüğünü, yüz binlerce sivilin hayatını kaybettiğini ve milyonlarcasının yaralandığını hatırlattı.

Nüfusun yarısının evlerini terk etmek zorunda kaldığını, Suriye'deki çocukların neredeyse yarısının savaştan başka bir şey görmediğini vurgulayan Guterres, 2 milyon Suriyeli çocuğun sığınmacı olarak yaşadığını belirtti ve şunları söyledi:

"Suriye'de durum daha kötüye gidiyor. 13 milyondan fazla Suriyelinin insani yardıma ihtiyacı bulunuyor. Bu sayı geçen yıldan yüzde 25 daha fazla. Nüfusun büyük çoğunluğu açlıkla yüz yüze. Bölgedeki Suriyeliler ve onlara ev sahipliği yapan 10,5 milyon kişiye de yardım gerekiyor. Suriye ekonomisi harap oldu ve Kovid-19 salgını bunu daha da kötü hale getirdi. Ailelerin yarısı gelir kaynaklarını kaybetti. 10 Suriyeliden 9'u yoksulluk içinde yaşıyor."

Birçok Suriyeli için BM insani yardım örgütleri ve onların ortaklarının yardımlarının tek hayatta kalma kaynağı olduğunu kaydeden Guterres, "Suriyelilerin birçoğunun çatışmaların sona ermesi konusunda uluslararası toplumun yardım edeceğine inancını kaybetti. Ben Suriyeli taraflarla hala bunu yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda siyasi bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceklerini belirterek "Ayrıca Suriye'de yaşayanların artan ihtiyaçları için mali ve insani yardım taahhütlerinizi artırmanız, sığınmacılara ev sahipliği yapan bölge ülkelerinin üzerinde ciddi yükün hafifletilmesi için de bize yardım etmeniz konusunda size çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

AB'den 2022 için 560 milyon avro yardım sözü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de geçen 10 yılda en az 400 bin kişinin öldüğünü bir o kadarından haber alınamadığını, 12 milyon kişinin yerinden olduğunu söyledi.

Son günlerde hastaneler dahil halka saldırıların yeniden başladığını kaydeden Borrell, Cenevre'deki siyasi çözüm çabalarının da durduğunu hatırlattı.

Siyasi çözüm çabalarının sürmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "Yeni bir 10 yılın daha çaresizlik içinde geçmesini önlemek için yeni fikirlere açık olmalıyız." dedi.

Borrell, Esed rejiminin ve destekçilerinin BMGK kararları doğrultusundaki teklifleri kabul etmesi halinde Suriye'de yeniden inşa, altyapı yatırımları ve normalleşmenin başlayabileceğini söyledi.

Borrell, "Ancak AB, şiddet ve baskı sürdüğü sürece hiçbir şeyin normalleşmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Esed rejiminin planladığı seçimlerin de uluslararası normalleşmeyi sağlaması mümkün değildir. Rejim şu anda Suriye halkına bir gelecek vadetmemekte, bölgenin istikrarına katkı yapmamaktadır. Bunlar değişmediği sürece rejim AB'nin ve uluslararası camianın ortağı olamaz. Bu nedenle rejim ve destekçilerine tutum değişikliği çağrısında bulunuyor ve baskının sonlandırılması, BM öncülüğündeki görüşmelere anlamlı şekilde katılma kararı vermelerini istiyoruz." diye konuştu.

AB'nin Suriye içindeki ve Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi bölge ülkelerinde bulunan Suriyelilere insani yardımlarının süreceğini aktaran Borrell, AB'nin 2022 yılı için 560 milyon avroluk yardım taahhüdünde bulunduğunu bildirdi.

Borrell, "Bugünkü konferansta cömert yardım taahhüdü talep ediyoruz. Bu sayede Suriye halkının acılarını biraz olsun dindirebiliriz." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Suriyeli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM ve AB, Suriyeliler için yardım konferansı düzenledi - Son Dakika


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