BM ve ABD'den Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimin başlaması çağrısı - Son Dakika
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BM ve ABD'den Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimin başlaması çağrısı

07.03.2022 15:31
BM ve ABD'den Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimin başlaması çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki üretimin ve tüm sivil uçuşların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Stephanie Williams, Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki üretimin ve tüm sivil uçuşların yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Williams, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki üretimin kesintiye uğramasının tüm Libyalıları birincil gelir kaynaklarından mahrum bıraktığını belirtti.

Petrol sahalarının kapatılması ve Libya'daki bazı sivil uçuşların askıya alınmasına ilişkin raporları endişeyle takip ettiğini kaydeden Williams, kapatılan petrol sahalarının açılması ve üretimin yeniden başlaması gerektiğini ifade etti.

Williams ayrıca, seyahat özgürlüğünün temel bir hak olduğuna dikkati çekerek ülke genelindeki tüm sivil uçuşların yeniden başlatılması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan ABD'nin Trablus Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard B. Norland da Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki üretimin bir an önce başlaması çağrısında bulundu.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan (NOC) dün yapılan yazılı açıklamada, Muhammed el-Beşir el-Karac liderliğindeki silahlı bir grubun 4 Mart'ta Şerara ve El-Fil petrol sahalarındaki ham petrol vanalarını kapattığı ifade edilmişti. Açıklamada, oluşan "mücbir sebep" durumu nedeniyle söz konusu petrol sahalarında üretimin durdurulduğu kaydedilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Petrol, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM ve ABD'den Libya'daki Şerara ve El-Fil petrol sahalarında üretimin başlaması çağrısı - Son Dakika


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