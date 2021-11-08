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BM ve ABD Temsilcileri siyasi ve insani konuları ele almak üzere Yemen'de - Son Dakika

BM ve ABD Temsilcileri siyasi ve insani konuları ele almak üzere Yemen'de

08.11.2021 17:07
BM ve ABD Temsilcileri siyasi ve insani konuları ele almak üzere Yemen'de

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ilk Yemen ziyareti kapsamında geçici başkent Aden'e ulaşırken, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine geldi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking ilk Yemen ziyareti kapsamında geçici başkent Aden'e ulaşırken, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg de ülkenin güneybatısındaki Taiz kentine geldi.

Üst düzey hükümet kaynağından alınan bilgiye göre, Lenderking göreve geldiği şubat ayından bu yana Yemen'e ilk ziyaretini Aden'e yaptı.

Ziyaret kapsamında Başbakan Muin Abdulmelik ve Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mübarek ile bir araya gelmesi beklenen Lenderking'in Yemen hükümet yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde, ülkedeki son gelişmeler, askeri tırmanışın durdurulmasının yolları, kötüleşen ekonomik durumun iyileştirilmesi konularını ele alacağı kaydedildi.

BM Özel Temsilcisi Taiz'de

Öte yandan BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Husiler tarafından abluka altında tutulan ülkenin güneybatısındaki Taiz kentini ilk kez ziyaret etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Grundberg, geçici başkent Aden'den Taiz'e geçti. Grundberg'in yoğun nüfuslu Taiz'de kötüleşen insani ve sağlık durumuna ilişkin saha incelemesi yapacağı kaydedildi.

BM Temsilcisi'nin, Taiz'deki yerel yönetim yetkilileriyle yapacağı görüşmelerde ülkenin durumuna ilişkin gelişmeler ve insani duruma ilişkin konuların ele alınmasının beklendiği aktarıldı.

Grundberg'in ziyaretinin süresine ve detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 6 Ağustos'ta İngiliz diplomat Martin Griffiths'in yerine BM Yemen Özel Temsilciliği görevine atadığı İsveçli diplomat Grundberg 5 Eylül'de görevine resmen başlamıştı.

Çoğu bölgesi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunan Taiz, Ağustos 2015'ten bu yana Husiler tarafından kuşatma altında tutuluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM ve ABD Temsilcileri siyasi ve insani konuları ele almak üzere Yemen'de - Son Dakika


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