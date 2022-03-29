BM ve futbolculardan Ukrayna için ortak yardım kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi

BM ve futbolculardan Ukrayna için ortak yardım kampanyası

29.03.2022 19:26
BM ve futbolculardan Ukrayna için ortak yardım kampanyası

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar ve ünlü futbolcular, Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler için ortak bir yardım çağrısıyla bağış kampanyası başlattı.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı kuruluşlar ve ünlü futbolcular, Ukrayna'daki savaştan kaçan mülteciler için ortak bir yardım çağrısıyla bağış kampanyası başlattı.

Merkezi Cenevre'de bulunan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve merkezi Roma'da bulunan BM Dünya Gıda Programı (WFP), üçü daha önce mülteci de olan 6 önde gelen futbolcuyla, Ukrayna'da yerlerinden edilen göçmenlere yönelik bağış kampanyasını devreye aldı.

BM kuruluşlarından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'daki savaş sebebiyle 3,9 milyonu ülke dışına çıkan, toplamda ise sayıları 10 milyonu aşan yerinden olanlar için "Ukrayna için futbol" (#football4Ukraine) etiketiyle küresel yardım çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna'daki durumun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen göçmen krizi olduğu ifade edilirken, en az 13 milyon kişinin de yüksek güvenlik riski ve yolların tahribata uğraması sebebiyle bölgelerde mahsur kaldığına dikkat çekildi.

BM'nin kampanyasına destek veren ünlü futbolcular arasında, daha önce kendileri de mülteci olan BMMYK İyi Niyet Elçisi de olan Bayern Münih'in Gana asıllı Kanadalı oyuncusu Alphonso Davies, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) top koşturan ilk Suriyeli göçmen olan Borussia Dortmund forması giyen Mahmoud Dahoud, Everton'ın Bosna-Hersekli kalecisi Asmir Begovic de yer aldı. Bu futbolculara ek olarak Manchester United'dan İspanyol futbolcu Juan Mata, ayrıca Manchester City kadın futbol takımından Lucy Bronze ve Olimpik Lyon kadın futbol takımından Ada Hegerberg de kampanyaya destek verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen futbolculardan Alphonso Davies, "Savaş nedeniyle dünyanın pek çok yerinde yerlerinden edilmiş milyonlarca insanı görmek çok üzücü. Desteğe olan ihtiyaç günden güne artıyor. Bu nedenle bu çağrı önemli ve herkes için ihtiyaç duyulan yere acil yardım götürmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kampanyayı destekleyen futbolculardan Lucy Bronze da yaşanan durumdan ötürü kalbinin kırık olduğunu belirterek, Ukrayna'da evlerinden olmuş kişiler için yaptıkları bu çağrının onlara gereken desteği sağlama konusunda yardımcı olmasını ümit ettiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de kimsenin mülteci olmayı seçmediğinin altını çizerek, bu kampanya için, Ukrayna'daki çatışmalardan etkilenenlere destek gösteren futbolseverlerden ilham aldıklarını kaydetti.

WFP İcra Direktörü David Beasley de "Bomba yağan yerde hasat olamaz. Bu savaş durmadığı takdirde Avrupa kendini besleyemeyecek. Bu savaş, dünya için felakettir." açıklamasında bulundu.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti Son dakika haberi... BM: Ukrayna'da en az 1179 sivil öldü, 3 milyon 901 bin 713 mülteci komşu ülkelere geçti

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Futbol, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM ve futbolculardan Ukrayna için ortak yardım kampanyası - Son Dakika


Son Dakika
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:34:59. #1.12#
SON DAKİKA: BM ve futbolculardan Ukrayna için ortak yardım kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement