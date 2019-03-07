Son Dakika Haberleri: BM ve Japonya'dan Moro'ya Proje

BM ve Japonya'dan Moro'ya Proje

1 saat önce

Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Japonya arasında Filipinler'in güneyindeki Moro bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal kalkınma ve su ikmali projeleri için anlaşma imzalandığı bildirildi.

BM ve Japonya'dan Moro'ya Proje, System.String[]
Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Japonya arasında Filipinler'in güneyindeki Moro bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal kalkınma ve su ikmali projeleri için anlaşma imzalandığı bildirildi.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ILO ve FAO'nun Filipinler direktörleri ile Japonya'nın Manila Büyükelçisi Koji Haneda arasında Manila'da anlaşma imzalandı.

Buna göre, Bangsamoro'ya 1,76 milyon dolarlık tarım eğitim programı ile güvenli ve içilebilir su temini için 2,6 milyon dolarlık proje uygulanmasına karar verildi.

Anlaşma töreninde konuşan FAO Filipinler Direktörü Jose Luis Fernandez, tarım projesinin bölgedeki Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga şehirlerinin tarım endüstrisi ve işletmeciliğine katkı sağlayacağını söyledi.

Gelecek yıl şubat ayına kadar sürecek projenin, merkezi hükümetin 2017-2022 gıda programına da uyumlu olduğunu kaydeden Fernandez, "Yeni iş birliği imkanları tüm Mindanao'nun tarımını kalkındıracaktır." diye konuştu.

ILO'nun Filipinler Direktörü Halid Hassan ise su ikmali projesinin bölgenin çatışmalar sebebiyle yerinden edilmiş yerel halklarının ve genç neslin sorunlarını çözeceğini belirtti.

Büyükelçi Haneda da bölge halkının içilebilir suya kavuşması ve güvensiz kaynakların sebep olduğu su temelli hastalıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacağını dile getirdi.

Filipinler İstatistik Otoritesine göre, Moro bölgesindeki halkın yüzde 53'ü güvenilir suya ulaşabiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:21 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Çavuşoğlu'ndan Taksicilere ÖTV Sözü Son Dakika! Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu

Avrupa Merkez Bankası, Piyasaların Merakla Beklediği Faiz Kararını Açıkladı Konya Şeker Üretici Ödemlerine 8 Mart'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 17:22:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM ve Japonya'dan Moro'ya Proje
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]