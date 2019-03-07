BM ve Japonya'dan Moro'ya Proje

Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Japonya arasında Filipinler'in güneyindeki Moro bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal kalkınma ve su ikmali projeleri için anlaşma imzalandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletlere bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Japonya arasında Filipinler'in güneyindeki Moro bölgesinde hayata geçirilecek tarımsal kalkınma ve su ikmali projeleri için anlaşma imzalandığı bildirildi.



Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, ILO ve FAO'nun Filipinler direktörleri ile Japonya'nın Manila Büyükelçisi Koji Haneda arasında Manila'da anlaşma imzalandı.



Buna göre, Bangsamoro'ya 1,76 milyon dolarlık tarım eğitim programı ile güvenli ve içilebilir su temini için 2,6 milyon dolarlık proje uygulanmasına karar verildi.



Anlaşma töreninde konuşan FAO Filipinler Direktörü Jose Luis Fernandez, tarım projesinin bölgedeki Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga şehirlerinin tarım endüstrisi ve işletmeciliğine katkı sağlayacağını söyledi.



Gelecek yıl şubat ayına kadar sürecek projenin, merkezi hükümetin 2017-2022 gıda programına da uyumlu olduğunu kaydeden Fernandez, "Yeni iş birliği imkanları tüm Mindanao'nun tarımını kalkındıracaktır." diye konuştu.



ILO'nun Filipinler Direktörü Halid Hassan ise su ikmali projesinin bölgenin çatışmalar sebebiyle yerinden edilmiş yerel halklarının ve genç neslin sorunlarını çözeceğini belirtti.



Büyükelçi Haneda da bölge halkının içilebilir suya kavuşması ve güvensiz kaynakların sebep olduğu su temelli hastalıkların ortadan kaldırılmasını sağlayacağını dile getirdi.



Filipinler İstatistik Otoritesine göre, Moro bölgesindeki halkın yüzde 53'ü güvenilir suya ulaşabiliyor.

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