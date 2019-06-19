BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı
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Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.
BM uzmanları, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu.
Birleşmiş Milletler
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53
, gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.
Soruşturmayı yürüten uzmanlar, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman
'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu.
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