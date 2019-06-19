Son Dakika Haberleri: BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı
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BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı

57 dakika önce

Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı. BM uzmanları, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu.

BM: Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalı, System.String[]
Birleşmiş Milletler, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturma raporunu açıkladı.

Soruşturmayı yürüten uzmanlar, aralarında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın da bulunduğu, üst düzey Suudi yetkililerin cinayetten önceden haberdar olduklarına dair güvenilir delillere ulaştıklarını duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:53 
Cemal Kaşıkçı, Muhammed Bin Selman, Birleşmiş Milletler, Dünya
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