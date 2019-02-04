BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak
18 dakika önce
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusundaki destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı.
BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres
, "BM, Venezuela
'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusundaki destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:10
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