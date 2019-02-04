Son Dakika Haberleri: BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak

BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak

18 dakika önce

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusundaki destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı.

BM, Venezuela krizinde hiçbir grubun yanında yer almayacak, System.String[]
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "BM, Venezuela'da taraflara krize siyasi çözüm bulunması konusundaki destek teklifinin güvenilirliği için hiçbir grubun yanında yer almama kararı aldı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:10 

Antonio Guterres, Venezuela, Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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