Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek - Son Dakika

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Birleşmiş Milletler'den ürküten koronavirüs uyarısı: Milyonlarca insan ölecek
31 dakika önce
Birleşmiş Milletler, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. BM açıklamasında, "Virüsün, özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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