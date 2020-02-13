BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. İsrail merkezli ve uluslararası firmaların bulunduğu listede seyahat hizmeti veren dünyaca ünlü Airbnb, Expedia ve TripAdvisor da yer alıyor.



BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.