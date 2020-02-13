Son Dakika › Dünya › BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı - Son Dakika Dünya
BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı
6 saat önce
Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. İsrail merkezli ve uluslararası firmaların bulunduğu listede seyahat hizmeti veren dünyaca ünlü Airbnb, Expedia ve TripAdvisor da var
Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. İsrail merkezli ve uluslararası firmaların bulunduğu listede seyahat hizmeti veren dünyaca ünlü Airbnb, Expedia ve TripAdvisor da yer alıyor.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:15
Son Dakika BM tek tek açıkladı! İşte yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren firmalar Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Rusya ve ABD'nin Türkiye kavgası büyüyor! ABD'den sert İdlib açıklaması