BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı - Son Dakika Dünya

BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. İsrail merkezli ve uluslararası firmaların bulunduğu listede seyahat hizmeti veren dünyaca ünlü Airbnb, Expedia ve TripAdvisor da var

BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul edilen Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 112 firmanın ismini açıkladı. İsrail merkezli ve uluslararası firmaların bulunduğu listede seyahat hizmeti veren dünyaca ünlü Airbnb, Expedia ve TripAdvisor da yer alıyor.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BM tek tek açıkladı! İşte yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren firmalar
Hafter, Mitiga Havalimanı'nı BM'ye kapattı Koronavirüs ile ilgili dikkat çeken makale! "Üç kritik hata ölümleri artırdı" Rusya ve ABD'nin Türkiye kavgası büyüyor! ABD'den sert İdlib açıklaması

Son Dakika Haberleri
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 20:24:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BM yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren şirketleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]