BM'ye bağlı kuruluşlardan mülteci çocuklara Kovid-19'a karşı yardım sözü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kovid-19 salgınından en çok etkilenen kesimlerden olan mülteci çocuklara eğitim ve hijyen alanlarında yardım edeceğini bildirdi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, dünya çapında milyonlarca çocuğun çatışma, şiddet nedeniyle evlerinden uzakta, sınırların ötesine savrulmuş durumda olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 pandemisinin hızla yayılmasıyla birlikte mülteci çocukların ihtiyaçlarının daha akut hale geldiği vurgulandı.

Bu ihtiyaçlara yanıt vermenin, çocukların bugünkü hallerini korumak ve gelecekte potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak açısından kilit önem taşıdığı belirtilen açıklamada, yerlerinden edilmiş çocukların, önleme hizmetleri, test, tedavi ve diğer temel hizmetlere en kısıtlı erişime sahip bireyler arasında yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, dünya genelinde yerlerinden edilmiş pek çok çocuğun, salgından önce bile okula gitmekte güçlük yaşadığı, salgın nedeniyle çok sayıda yerinden edilmiş çocuğun uzun bir süre okuldan uzak kalma riski olduğu kaydedildi.

Küresel çapta mülteci çocukların koruma, sağlık ve eğitim hizmetlerine erişiminin arttırılmasında güçlükle elde edilen kazanımların salgın nedeniyle kaybedilme tehlikesi ile karşı karşıya olunduğu hatırlatılan açıklamada, "UNHCR ve UNICEF olarak, bu krizde ve sonrasında, mülteci çocuklar, aileleri ve toplumları ile onlara ev sahipliği yapanlar için daha fazlasını ve daha iyisini yapmayı taahhüt ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu taahhüt, ilk etapta belirlediğimiz bir dizi ülkede mülteci çocukların koruma, eğitim, su ve sanitasyon hizmetlerine erişimini arttırmak amacıyla Ocak 2020'de kuruluşlarımız tarafından başlatılan yeni girişimimiz Ortak Eylem Tasarısı ile de uyumludur. Bizler mülteci çocukların ve ailelerinin yaşam kalitelerini arttırmak amacıyla birlikte çalışmaya söz verdik. Bu kapsamda eğitime erişimi olan mülteci ve okula geri dönen çocukların sayısını iki katına çıkaracağız, temiz, sürdürülebilir ve çevresel açıdan güvenilir su ve hijyen hizmetlerine erişimlerini sağlayacağız, kaliteli ve çocuk dostu müdahale hizmetleri sunarak koruma risklerini ortadan kaldıracağız ve ulusal sistemlere erişimlerinin önündeki engelleri yok edeceğiz."