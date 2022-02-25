BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi - Son Dakika
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BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi

25.02.2022 15:17
BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini bildirdi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Yaklaşık 100 binden fazla kişinin çoktan evlerini terk etmiş olduğuna veya ülke içinde yerinden edilmiş olabileceğine ve bunların birkaç bininin uluslararası sınırları geçmiş olabileceğine inanıyoruz." dedi.

Mantoo, ülke içinde önemli ölçekte yerinden edilmeler yaşandığını ve sınırlara ve yurt dışına doğru hareketlilik olduğunu vurguladı. Ayrıca Ukraynalı makamlarla kaçan sivillere insani yardımda bulunduklarını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ise Rusya'nın hava saldırıları ve bombardımanlarından 25 Ukraynalı sivilin öldüğü ve 102 sivilin yaralandığına dair raporlar aldıklarını, gerçek rakamın ise daha yüksek olabileceğini bildirdi.

Shamdasani, "Ukrayna'da dün gün boyunca ve gece boyunca yaşanan gelişmelerden ciddi şekilde endişe duyuyoruz. Sivil kayıpların arttığına dair haberler alıyoruz." dedi.

Rusya'nın askeri harekatının uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini vurgulayan Shamdasani, "(Harekat) Sayısız hayatı riske atıyor ve derhal durdurulması gerekiyor." diye konuştu.

Shamdasani, Rusya'da dün savaşı protesto eden göstericilerin keyfi tutuklanmasından da rahatsızlık duyduklarının altını çizerek "1800'den fazla protestocunun tutuklandığını anlıyoruz. Bazılarının serbest bırakılıp bırakılmadığı belli değil." ifadelerini kullandı.

Shamdasani, gözaltına alınan protestocuların derhal serbest bırakılmasını istedi.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM'ye göre Ukrayna'da 100 binden fazla sivil yerinden edildi - Son Dakika


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