BM: Yemen'de 2021'de 64 binden fazla sığınmacı aileye nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de bu yıl 64 binden fazla sığınmacı aileye nakdi yardım yapıldığını duyurdu.

BMMYK'nin Twitter sayfasından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

"Yemen'de 2021 yılında 64 binden fazla sığınmacı aileye nakdi yardım dağıtıldı." ifadesine yer verilen açıklamada, bu yardımların ailelerin acil gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, bu yardımların Katar merkezli Şeyh Sani bin Abdullah Al Sani İnsani Yardım Fonu tarafından desteklendiği kaydedildi.

İsmini Katarlı iş adamı Şeyh Sani bin Abdullah Al Sani'den alan İnsani Yardım Fonu'nun, BMMYK çatısı altında kurulduğu belirtiliyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışma bölgelerinde yaşayan siviller, evlerini terk ederek daha güvenli olduğuna inandıkları bölgelere sığınıyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.