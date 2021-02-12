BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika

BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

12.02.2021 20:23
BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya, System.String[]

NEW Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin yaşandığı Yemen'de bu yıl içinde 5 yaşının altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

NEW Birleşmiş Milletler (BM), insani krizin yaşandığı Yemen'de bu yıl içinde 5 yaşının altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BM çatısı altındaki Dünya Gıda Programı, Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki insani krizle ilgili olarak hazırladıkları ortak raporu yayımladı.

Ülkedeki açlık tehlikesinin tırmandığına dikkati çeken ve donör ülkelere vadettikleri yardımları daha hızlı yapmaları çağrısında bulunan BM kurumları, sadece çocukların değil, hamile ve çocuklu kadınların da ciddi şekilde yetersiz beslendiklerini kaydetti.

Raporda 2,3 milyon çocuğun ciddi düzeyde açlıkla yüzleştiği ve bunlardan 400 bininin "akut yetersiz beslenme" nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Yemen'deki insani yardım programlarının yeterince fonksiyonel işlemediğine dikkati çeken Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, "Bu rakamlar sadece Yemen'e yardım çağrısı için bir çığlık. Bu ülkede her yetersiz beslenen çocuk aynı zamanda kurtulmaya çalışan bir aile demek." ifadelerini kullandı.

Rapora göre 2020 yılında Yemen'de faaliyet gösteren insani yardım programları, ihtiyaç duyulan 3,4 milyar dolarlık yardımın sadece 1,9 milyar dolarını temin edebildi.

BM raporlarına göre, Yemen'de yaklaşık 30 milyonluk nüfusun yüzde 80'i yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Gıda Ve Tarım Örgütü, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hububat ve yem destek ödemeleri başladı Fatih Terim'e "Sen mafya mısın?" diyen eski futbolcu Gökhan Çıra, bu kez de hakemi darbetti Hande Sarıoğlu, işine mal olan dans videosunu bir kez daha paylaşıp ateş püskürdü Ümraniye'de bina çatısında alevler arasında kalan kişi böyle kurtarıldı Bennu Yıldırımlar'ın, Bülent Emin Yarar'la evli olduğu ortaya çıktı Danıştay, Togo Kuleleri'nin kaçak inşa edildiğini tescilledi İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması! Çiçekçiler yasaktan muaf tutuldu Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi
Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 97 kişi vefat etti, 7 bin 763 yeni vaka tespit edildi         
20:27
Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle Guardiola, rekoruna ortak olan ünlü teknik adama meydan okudu: Bana zaman ve mekanı söyle         
20:15
ABD, Husileri terör listesinden çıkardı ABD, Husileri terör listesinden çıkardı         
19:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti         
19:03
Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş Eve girenler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı! Eşini öldürdükten sonra intihar etmiş         
17:55
Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti Alina Boz'un üstsüz paylaşımı görenleri mest etti         
17:33
Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracını uçurmayı planlıyor Elon Musk, Tesla Roadster modeli aracını uçurmayı planlıyor         
17:16
Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü Bebeğiyle koronavirüse yakalanan annenin sütü yeşil renge döndü         
16:29
AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi         
16:04
'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular 'Vampir Sibel' kendini bu sözlerle savundu: Kendi istekleri doğrultusunda para veriyordular         
15:57
Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı         
15:42
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü Baba, kızının doğum gününde dehşet saçtı! Eşini apartmanın bodrum katında boğarak öldürdü         
13:43
Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü Kadınların evlerine girerek külot çalıp, kendini tatmin ettiği kondomları bırakan sapık, genç kıza tecavüz ettikten sonra öldürdü         
09:34
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a FETÖ'cü Enes, milyarder sevgilisi Ariana Rockefeller'a "maklube" yaptırdı         
00:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 20:42:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BM: Yemen'de 400 bin çocuk bu yıl açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei