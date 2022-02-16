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BM: Yemen'de 8 milyon kişi finansman sorunu yüzünden gıda yardımından olabilir - Son Dakika

BM: Yemen'de 8 milyon kişi finansman sorunu yüzünden gıda yardımından olabilir

16.02.2022 04:22
BM: Yemen'de 8 milyon kişi finansman sorunu yüzünden gıda yardımından olabilir

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de finansman sorunu nedeniyle 8 milyon kişiye mart ayında gıda yardımının kesilebileceği uyarısını yaptı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de finansman sorunu nedeniyle 8 milyon kişiye mart ayında gıda yardımının kesilebileceği uyarısını yaptı.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyi'ne brifinginde, "İnsani yardım kuruluşlarının parası hızla tükeniyor ve örgütler hayat kurtaran yardımları kesmek zorunda kalıyor." dedi.

Dünya Gıda Programının Aralık 2021'de Yemen'de 8 milyon kişiye yaptığı gıda yardımlarında finansman sorunu nedeniyle kesintiye gittiğini belirten Griffiths, "Gelecek ay bu 8 milyon kişi hiç gıda yardımı alamayabilir." diye konuştu.

Griffiths, BM'nin İsveç ve İsviçre ile 16 Mart'ta Yemen'e yardım konferansı düzenleyeceğini belirtti.

Martin Griffiths, Yemen'de Ocak ayında 650'den fazla kişinin öldüğünü veya yaralandığını da belirterek, bunun son 3 yılda yaşanan en büyük kayıp olduğunu aktardı.

"Husilerin saldırıları yüzünden kriz kontrolden çıkabilir"

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ise Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları yüzünden krizin kontrolden çıkabileceği uyarısında bulundu.

Husilerin bu saldırılarını kınayan Grundberg, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sana ve Hudeyde Limanı çevresinde artan hava saldırılarının son derece endişe verici olduğunu söyledi.

Gelecek hafta Yemenli taraflarla istişarelere başlayacağını ifade eden Grundberg, kapsayıcı bir siyasi çözüm için siyasi, ekonomik ve güvenlik konularında üç aşamadan oluşan bir çerçeve geliştirdiğini belirtti.

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Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Yemen'de 8 milyon kişi finansman sorunu yüzünden gıda yardımından olabilir - Son Dakika


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