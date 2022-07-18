BM: Yemen'de ateşkesi uzatmak için çatışmanın taraflarıyla görüşmeler sürüyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg'in ülkede 2 Ağustos'ta sona erecek ateşkesi uzatmak için ilgili taraflarla birlikte çalıştığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York'ta BM Genel Merkez'indeki basın toplantısında, "Bay Brundberg şu anda Yemen ateşkesini uzatmak amacıyla ilgili taraflarla temasını sürdürüyor." dedi.

Haq, "Özel Temsilci, BM Güvenlik Konseyine yaptığı son açıklamada, mevcut ateşkesin neyi başardığını açıklamış ve uzatma ihtiyacının altını çizmiştir. Bu nedenle, kendisi şu anda bunun nasıl sağlanacağı ve önerilen ateşkes süresi üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Mevcut ateşkesin en öne çıkan hükümleri arasında ateşkes ve Hudeyde limanının açılmasının yanı sıra Sana Havalimanı üzerinden ticari uçuşların yeniden başlatılması ve 7 yıldır Husilerin işgali altındaki Taiz kentinde yolların açılması bulunuyor.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ve Husiler, Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren iki ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.