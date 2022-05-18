BM, Yemen'de ateşkesin uzatılması için taraflarla görüşüyor - Son Dakika
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BM, Yemen'de ateşkesin uzatılması için taraflarla görüşüyor

18.05.2022 14:23
BM, Yemen'de ateşkesin uzatılması için taraflarla görüşüyor

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki ateşkesin uzatılması için taraflarla görüştüğünü bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'deki ateşkesin uzatılması için taraflarla görüştüğünü bildirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen kapalı oturumda, Yemen'de hükümet ile İran destekli Husiler arasında 2 Nisan 2022'de yürürlüğe giren 2 ay süreli ateşkes görüşülürken, Grundberg de Konseyi bilgilendirdi.

Oturumun ardından çevrim içi düzenlediği basın toplantısında Grundberg, Yemen'deki ateşkesin uzatılması için taraflarla görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Grundberg, ateşkesin uzatılmasını umduğunu ancak bunun taraflarla yaptıkları görüşmelere bağlı olduğunu vurguladı.

Ateşkesin başlamasından bu yana geçen süreye atıfta bulunan Grundberg, ateşkesin, 6 haftada birçok Yemenlinin günlük hayatına hatırı sayılır katkıları olduğunu belirtti.

Grundberg, Yemen'de çatışmaların yaşandığı cephelerin sakinleştiğini söyledi.

El-Dhale ve Taiz'e atıfta bulunan Grundberg, daha önceden erişimin zor olduğu bazı bölgelere insani erişimin sağlanabildiğini belirterek, ancak yine de sivil kayıpların olduğu olaylar da dahil çatışmaların yaşandığına dair haberler aldıklarını söyledi.

İlk ticari uçuş

Grundberg, Yemen'deki Sana Havalimanı'ndan 6 yıl aradan sonra 16 Mayıs'ta Ürdün'ün başkenti Amman'a yapılan ilk ticari uçuşun ateşkes sürecinde kaydedilen olumlu gelişmelerden olduğunu ifade ederek, Sana Havalimanı'ndan ve bu havalimanına ateşkes süresince uçuşların düzenlendiğinden emin olmak için çalıştıklarını dile getirdi.

Yemen'deki taraflarla yapılan görüşmelerin yalnızca ateşkesin uzatılması amacıyla olmadığını kaydeden Grundberg, kritik sorunların ele alınması ve siyasi bir uzlaşma sağlanması için de görüşüldüğü bilgisini verdi.

Yemen'deki iç savaş ve 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husiler'in, 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

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Kaynak: AA

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