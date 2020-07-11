BM Yemen'de çatışan taraflara yeni bir anlaşma taslağı sundu - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffith'in ofisinden bir kaynak, Yemen'de çatışan taraflara yaklaşık 5 yıldır süren krizi çözmek için yeni bir anlaşma taslağı teslim edildiğini söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen kaynak, AA muhabirine verdiği bilgide, Griffith'in ülkedeki hükümet, Husiler ve Güney Geçiş Konseyine (GGK) krizin çözümü için düzeltilmiş bir anlaşma taslağı sunduğunu dile getirdi.

Taslakta, tüm ülke genelinde ateşkes, Yemen halkının sıkıntılarını hafifletmeye yönelik alınacak bazı insani ve ekonomik tedbirlerin yanı sıra yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılma tehlikesine karşı ülkenin uygun olmasına ilişkin konuların yer aldığı belirtildi.

BM'nin hazırladığı taslak anlaşmada ayrıca, "imzaların atılmasının hemen ardından tüm Yemen'de ateşkesin yürürlüğe girmesi, kara, deniz ve hava olmak üzere çatışan tarafların tüm askeri operasyonları durdurması, ateşkesin kontrolü için taraflardan üst düzey subayların üye olacağı BM başkanlığında bir askeri koordinasyon komitesi oluşturulması, anlaşmanın uygulanmasını koordine edecek ortak bir operasyonlar merkezi inşa edilmesi" gibi maddeler yer alıyor

Alınması planan ekonomik ve insani tedbirler arasında esirler, maaşlar, havaalanları, limanlar ve vilayetler arasında ana yollara ilişkin sorunların çözümüne dair adımlar da bulunuyor.

BM tarafından ülkede çatışan taraflara sunulan taslak anlaşma metnine göre, Sana'daki Uluslararası Havalimanı açılarak mal girişi, Hudeyde'deki limanlara da petrol ürünleri ve ticaret gemilerinin girişine konulan şartlar kaldırılacak.

Söz konusu taslağa ilişkin taraflardan henüz bir açıklama yapılmadı.