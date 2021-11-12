BM: Yemen'de insani alanlarda kullanılmak üzere 45 milyon dolar tahsis edildi - Son Dakika

Birleşmiş Milletlerin (BM), iç savaşın sürdüğü Yemen'e yönelik insani yardımları desteklemek için 45 milyon dolar tahsis edildiğini duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkede yaşanan çatışmalarda sivillerin ağır bedeller ödemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "OCHA, Yemen'de hayati insani hizmetlerin 2022 yılına kadar sürekliliğini sağlamak için 45 milyon dolar tahsis etti." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu miktarın aynı zamanda Yemen'de yerinden edilmiş ve zor durumdaki ihtiyaç sahipleri için de kullanılacağını kaydedildi.

Son dönemde başta Marib olmak üzere, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında şiddetlenen çatışmalar binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.