Son Dakika Haberleri: BM: Yemen'de pazar yerine düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel BM: Yemen'de pazar yerine düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

BM: Yemen'de pazar yerine düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti

6 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 10 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

BM: Yemen'de pazar yerine düzenlenen saldırıda 10 sivil hayatını kaybetti, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde bir pazar yerine düzenlenen hava saldırısında 10 sivilin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu onlarca kişinin yaralandığını açıkladı.

BM Yemen Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, "Yemen'de olan şey mantıksız. Savaşı hemen sonlandırmak gerekir." ifadelerine yer vererek, çatışma sonucu ülkede yaşanan her ölümün ve her yaralanmanın bir trajedi olduğunu kaydetti.

Açıklamada, Sada eyaletine bağlı Menbeh ilçesinde bulunan er-Raku pazar yerine düzenlenen hava saldırında 10 kişinin öldüğünü ve aralarında çocukların da olduğu onlarca kişinin yaralandığını belirten Grande, saldırının kim tarafından düzenlendiğine ilişkin bilgi vermedi.

İran destekli Husilere ait El-Mesire televizyonunda geçen çarşamba yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan topçu kuvvetlerinin Menbeh ilçesinde bulunan er-Raku pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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