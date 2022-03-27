BM: Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için çabalarımız sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için çabalarımız sürüyor

27.03.2022 15:32
BM: Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için çabalarımız sürüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de ramazan ayında ateşkesin sağlanması için çabalarını sürdürdüklerini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de ramazan ayında ateşkesin sağlanması için çabalarını sürdürdüklerini duyurdu.

Grundberg'in ofisine ait Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, tüm taraflarla iletişim kurmaya ve ramazan ayında ateşkesin sağlanması için çaba sarf etmeye devam ediyor." ifadeleri kullandı.

Grundberg'in, mevcut gerilimin durdurulması için çağrısını yinelediği açıklamada, tarafların bu yönde attığı tüm adımları memnuniyetle karşıladığı kaydedildi.

BM Temsilcisi'nin Ürdün'ün başkenti Amman'da yaklaşık bir aydır Yemenli taraflarla yaptığı istişareler devam ediyor.

Yemen'deki iç savaş ve Ürdün'deki istişareler

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra ekonomi, güvenlik, sivil toplum alanlarında 100'den fazla Yemenli ile Ürdün'de görüşmeler gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Görüşmelerin Yemen hükümeti ve Husiler ile bölgesel ve uluslararası aktörlerle devam edeceği, Yemenlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için gençler dahil toplumdaki geniş kitlelerle iletişim için çaba sarf edileceği belirtilmişti.

ABD'nin Sana Büyükelçiliği de uluslararası toplumun Yemen'de barışı desteklemeye bağlı olduğunu ve BM Temsilcisi Grundberg'in çabalarına tam destek verildiğini açıklamıştı.

YORUMLAR
500
BM Özel Temsilcisi, Ürdün'de Yemenli taraflarla istişarelerin üçüncü haftasını tamamladı BM Özel Temsilcisi, Ürdün'de Yemenli taraflarla istişarelerin üçüncü haftasını tamamladı

Birleşmiş Milletler, Amman, Ürdün, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için çabalarımız sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
15:03 Çorum'da çiftçinin traktörüne takılan bileziğin dünyada eşi benzeri yok!
14:39 Selçuk Yöntem'den Kim Milyoner Olmak ister itirafı!
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
13:24 Elon Musk itiraf etti: Hayatımda köpeğim dışında kimse yok
12:58 Kabine yarın toplanıyor! Masada gıda erişimi konusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 15:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: BM: Yemen'de ramazan ayında ateşkes sağlanması için çabalarımız sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement