BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı - Son Dakika
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BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı

02.03.2022 19:27
BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yemen'de yerlerinden edilen aileler için gereken fonun sadece yüzde 9'unun karşılandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yemen'de yerlerinden edilen aileler için gereken fonun sadece yüzde 9'unun karşılandığını duyurdu.

UNHCR Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle yıllardır evlerinden uzakta, çok zor durumda yaşayan aileler olduğu belirtildi.

Açıklamada, "UNHCR, 2022 için Yemen'de yerinden edilen ailelere gereken fonun sadece yüzde 9'unu aldı." ifadelerine yer verildi.

BM, 20 Ocak'taki açıklamasında, Yemen'deki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 4 milyon 200 bine yükseldiğini bildirmişti.

Yemen hükümeti de son dönemde BM ve uluslararası kuruluşlara "çatışmalar nedeniyle yerinden edilen ailelere destek" çağrıları yapıyor.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde 16 Mart'ta Yemen için bir bağış konferansı yapılacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Yemen, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Yemen'de yerinden edilenler için gereken fonun yüzde 9'u karşılandı - Son Dakika


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