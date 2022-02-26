BM: Yemen'de yılbaşından bu yana 23 bin insan yerinden edildi - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Yemen'de yılbaşından bu yana 23 bin insan yerinden edildi

26.02.2022 01:06
BM: Yemen'de yılbaşından bu yana 23 bin insan yerinden edildi

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden iç savaşta yılbaşından bu yana 23 binden fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden iç savaşta yılbaşından bu yana 23 binden fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Her gün sivil kayıplara neden olan mevcut çatışmalar dahil olmak üzere Yemen'deki vahim durumdan derin endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric, yılbaşından bu yana, çoğu Hudeyde, Marib, Shabwa ve Taiz vilayetlerinde olmak üzere 23 binden fazla insanın yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

"Bu insanlar, 2015'teki son tırmanıştan bu yana Yemen'de yerinden edilmiş dört milyondan fazla erkek, kadın ve çocuğa katılıyor." diyen Dujarric, BM fonlarında yaşanan ciddi finansman eksikliğinin, bu kişilere yönelik insani yardım akışını da tehdit ettiğini vurguladı.

Dujarric, 16 Mart'ta İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde Yemen için bağış konferansı yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

YORUMLAR
500
Dünya Gıda Programı: Finansman sağlanmazsa 8 milyon Yemenliye yardımı keseceğiz Dünya Gıda Programı: Finansman sağlanmazsa 8 milyon Yemenliye yardımı keseceğiz BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende BM: Ukrayna'da bulunan personelimiz güvende

Birleşmiş Milletler, Stephane Dujarric, Marib, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM: Yemen'de yılbaşından bu yana 23 bin insan yerinden edildi - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Son Dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi: Rusya'yla yer ve zamanı görüşüyoruz
00:48 Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu "Savaşa hayır" paylaşımından sonra takımdan kovuldu!
00:26 Kiev, siren sesleriyle inliyor! Başkentte gökyüzü patlamalarla aydınlandı
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 01:12:17. #1.12#
SON DAKİKA: BM: Yemen'de yılbaşından bu yana 23 bin insan yerinden edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement