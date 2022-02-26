BM: Yemen'de yılbaşından bu yana 23 bin insan yerinden edildi - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de devam eden iç savaşta yılbaşından bu yana 23 binden fazla insanın yerinden edildiğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "Her gün sivil kayıplara neden olan mevcut çatışmalar dahil olmak üzere Yemen'deki vahim durumdan derin endişe duyuyoruz." dedi.

Dujarric, yılbaşından bu yana, çoğu Hudeyde, Marib, Shabwa ve Taiz vilayetlerinde olmak üzere 23 binden fazla insanın yerinden edildiği bilgisini paylaştı.

"Bu insanlar, 2015'teki son tırmanıştan bu yana Yemen'de yerinden edilmiş dört milyondan fazla erkek, kadın ve çocuğa katılıyor." diyen Dujarric, BM fonlarında yaşanan ciddi finansman eksikliğinin, bu kişilere yönelik insani yardım akışını da tehdit ettiğini vurguladı.

Dujarric, 16 Mart'ta İsveç ve İsviçre hükümetlerinin ev sahipliğinde Yemen için bağış konferansı yapılacağı bilgisini de paylaştı.

Yemen'deki iç savaş

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.