BM: Yemen'deki çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısı 4,2 milyona yükseldi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Yemen'de yaklaşık 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 4 milyon 200 bine yükseldiğini duyurdu.

BMMYK'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan sivillerin durumuna ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Yemen'in güneydoğusundaki Şebve, orta kesimindeki Marib ve batısındaki Hudeyde illeri başta olmak üzere artan çatışmalar nedeniyle 2022'nin sadece ilk iki haftasında 1200 ailenin yerinden edildiği vurgulandı.

Daha önce bu sayının yaklaşık 4 milyon olarak tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "Mart 2015'te savaşın patlak vermesinden bu yana Yemen genelinde yerinden edilenlerin sayısı 4 milyon 200 bine yükseldi." ifadesine yer verildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince desteklenen hükümete bağlı güçler arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Dünyanın en büyük insani ve ekonomik krizlerinden birinin yaşandığı ülkede, nüfusun büyük çoğunluğu yardıma ihtiyaç duyuyor.