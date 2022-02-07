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BM, Yemen'deki gıda yardımını "azaltmak zorunda kalacağını" açıkladı - Son Dakika

BM, Yemen'deki gıda yardımını "azaltmak zorunda kalacağını" açıkladı

07.02.2022 22:46
BM, Yemen'deki gıda yardımını "azaltmak zorunda kalacağını" açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), finansman yetersizliği nedeniyle 11 milyon Yemenliye sunulan gıda yardım miktarını yakın zamanda azaltmak zorunda kalacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), finansman yetersizliği nedeniyle 11 milyon Yemenliye sunulan gıda yardım miktarını yakın zamanda azaltmak zorunda kalacağını duyurdu.

Yemen'deki BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, finansman eksikliğinin Yemen'de milyonlarca insanın hayatını kurtaran desteğin kesilmesi tehdidine yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, "Yakında 11 milyon insan kısıtlı gıda payına güvenmek zorunda kalacak; 4,6 milyon kişi (ülke nüfusu yaklaşık 30 milyon) temiz suya erişemeyebilir." ifadesi kullanıldı.

Acil şekilde mali destek sağlanmazsa yardımların daha da azaltılmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada konuya ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, finansman eksikliği nedeniyle ocak ayından itibaren 8 milyon Yemenliye verilen gıda desteğinin azaltılacağı; kıtlık seviyesine düşmek üzere olan 5 milyon Yemenliye ise tam gıda desteğine devam edileceğini kaydetmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Medya, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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