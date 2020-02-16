BM, Yemen'deki hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınadı - Son Dakika
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BM, Yemen'deki hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınadı

7 saat önce

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınayarak söz konusu saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

BM, Yemen'deki hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınadı, System.String[]

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'in kuzeyindeki Cevf ilinde düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınayarak söz konusu saldırıyı "korkunç" olarak nitelendirdi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lise Grande, yaptığı yazılı açıklamada, dün Cevf kentine düzenlenen hava saldırılarında en az 31 sivilin hayatını kaybettiğini, 12'sinin yaralandığını ifade etti.

Cevf'teki hava saldırısında sivillerin öldürülmesini kınayan Grande, söz konusu saldırıyı "korkunç" ve gerekçesiz bir "trajedi" olarak nitelendirdi.

BM Koordinatörü Grande, güç kullanan tarafların uluslararası yasalara göre sivilleri korumakla yükümlü olduğunun altını çizdi.

Ülkede beş senenin çatışmalarla geçtiğini ancak çatışan tarafların hala sorumluluklarını yerine getirmediğini ifade eden Grande, bu durumu "şoke edici" şeklinde değerlendirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçaklarının dün Cevf ilinde düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 30 sivilin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 03:02 Kaynak: AA
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