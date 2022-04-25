BM: Yemen'deki petrol tankeri krizinin çözümü için 144 milyon dolar gerekiyor - Son Dakika
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BM: Yemen'deki petrol tankeri krizinin çözümü için 144 milyon dolar gerekiyor

25.04.2022 22:10
BM: Yemen'deki petrol tankeri krizinin çözümü için 144 milyon dolar gerekiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan petrol tankeri "Safer" krizinin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen'in batı kıyısında, Kızıldeniz'deki Ras İsa Limanı yakınında yıllardır demirli bulunan petrol tankeri "Safer" krizinin çözülmesi için 144 milyon dolara ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Grubunun (UNSDG) internet sitesinde yayımlanan raporda, Safer tanker krizinin çözüm yollarına ilişkin bilgilere yer verildi.

"Safer tankeri krizinin çözümü için 144 milyon dolara ihtiyaç var." ifadeleri kullanılan raporda, gemiye acilen müdahale edilmesi ve gemideki petrolün yaz aylarında güvenli bir bölgeye alınması için ilk etapta 80 milyon dolar gerektiği belirtildi.

Raporda, ekim ayından itibaren şiddetli rüzgar ve akıntı nedeniyle kurtarma operasyonunun riske girebileceği ve gemide sızıntı ihtimalinin artacağı uyarısında bulunuldu.

Hollanda'nın 11 Mayıs'ta ev sahipliği yapacağı yardım etkinliğiyle Safer tanker krizinin çözülmesi için bağış toplanacağı aktarıldı.

Hudeyde açıklarında 2015'ten beri bakım görmemiş halde duran Safer petrol tankerinden 1,1 milyon varil petrolün Kızıldeniz'e dökülme riski bulunuyor.

BM, olası sızıntının 30 yıl önceki Exxon Valdez felaketinde denize sızan petrolden 4 kat daha fazla olabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor.

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Birleşmiş Milletler, Kızıldeniz, dolar, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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