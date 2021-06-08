Dünya Bankasından Yemen'de acil durum projeleri için 50 milyon dolar destek - Son Dakika

Dünya Bankasının, Yemen'de altyapı hizmetlerini içeren acil durum projelerini desteklemek için 50 milyon dolar yardım yapacağı bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan haberde, Dünya Bankası Yönetim Kurulunun, Yemen'e 50 milyon dolar yardım sağlanması kararını onayladığı belirtildi.

Söz konusu yardımla 600 bin Yemenlinin şebeke suyu, kanalizasyon ve elektrik gibi hizmetlere ulaşması ve 60 kilometre yolun onarımının hedeflendiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, projelerin Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının gözetiminde, Birleşmiş Milletler (BM) Proje Hizmetleri Ofisi ve yerel kurumlarla ortaklaşa hayata geçirileceği kaydedildi.

BM'ye bağlı Yemen İnsani Yardım Fonu da gün içinde yaptığı açıklamayla Yemen'deki özel ihtiyaç sahipleri ve iç göçmenlere yönelik 50 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını duyurmuştu.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.