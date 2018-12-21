Son Dakika Haberleri: Bm, Yemen'e Uluslararası Ateşkes Denetleyicileri Gönderecek

Bm, Yemen'e Uluslararası Ateşkes Denetleyicileri Gönderecek

8 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Bm, Yemen'e Uluslararası Ateşkes Denetleyicileri Gönderecek, System.String[]
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'in hayati önem taşıyan liman kenti Hudeyde'de ateşkesi destekleyen ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarıyı kabul etti.

Daimi üyelerden İngiltere'nin sunduğu tasarı, BM Güvenlik Konseyi'nde oylandı.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında Stockholm'deki görüşmelerin ardından varılan "Hudeyde'de ateşkes kararına" destek veren ve bölgeye uluslararası ateşkes denetleyicileri gönderilmesine ilişkin tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Hudeyde ve çevresinde ateşkesin denetlenmesi için bir mekanizma oluşturarak, bölgeye ilk olarak 30 günlüğüne uluslararası denetleyiciler göndermesi talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:52 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Yemen, Güncel
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