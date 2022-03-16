BM, Yemen için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı - Son Dakika
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BM, Yemen için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı

16.03.2022 21:38
BM, Yemen için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına yeterli destek alamadı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına gereken desteği alamadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'deki kronik acil durumun ve kıtlığın önlenmesi için gereken 4,3 milyar dolarlık yardım çağrısına gereken desteği alamadı.

BM'den yapılan açıklamaya göre, Yemen için düzenlenen insani yardım konferansında 1,3 milyar dolar yardım taahhüdünde bulunuldu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, daha fazla yardım sözü alacaklarını beklediklerini ancak "hayal kırıklığı" yaşadıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konferansta yaptığı konuşmada, "Her 3 Yemenliden 2'si yani 20 milyon kadın, erkek ve çocuk aşırı derecede yoksulluk çekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Guterres, Yemen için gereken 4,3 milyar dolar ile 17 milyondan fazla kişiye ulaşmayı hedeflediklerini söylemişti.

BM, Yemen'de fon sıkıntısı nedeniyle son aylarda hayat kurtaran insani yardım programlarının üçte ikisini kesmek zorunda kaldı.

Dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alan Yemen'de, iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Kaynak: AA

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