BM: Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırıda bir çocuk öldü - Son Dakika
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BM: Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırıda bir çocuk öldü

28.06.2022 18:58
BM: Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırıda bir çocuk öldü

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde düzenlenen saldırıda bir çocuğun öldüğünü, aynı aileden 7 sivilin yaralandığını duyurdu.

Yemen'deki Birleşmiş Milletler (BM) Hudeyde Anlaşmasını Destekleme Misyonu (UNMHA), ülkenin batısındaki Hudeyde ilinde düzenlenen saldırıda bir çocuğun öldüğünü, aynı aileden 7 sivilin yaralandığını duyurdu.

UNMHA'dan yapılan yazılı açıklamada, "Hudeyde'nin Hays İlçesine bağlı Er-Run köyüne saldırı düzenlenmesi sonucu 1 çocuğun öldüğü ve aynı aileden aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yedi sivilin yaralandığı haberlerini almaktan derin üzüntü duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Olayın, çatışmaların Hudeyde'deki sivil nüfus üzerindeki trajik sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdiği kaydedilen açıklamada, çatışan taraflara "sivilleri koruma ve sivillerin can kaybı ve yaralanmasını önleme yükümlülüklerine uymaları" çağrısında bulunuldu.

Misyonun açıklamasında, Hudeydeli çocuk, kadın ve erkeklerin ızdırap çekmesini önlemek için tüm önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, saldırıdan kimin sorumlu olduğu belirtilmezken, Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, dün akşam yaptığı açıklamada, Husileri, Run köyünü insansız hava aracıyla (İHA) hedef almakla suçlamıştı.

Husilerden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki iç savaş ve ateşkes

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

Yemen hükumeti ve Husiler, BM girişimiyle 2 Nisan'dan itibaren 2 ay boyunca hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul etmişti.

BM Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 2 Haziran'da Yemen'deki tarafların ateşkesin iki ay daha uzatılmasını kabul ettiklerini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Yemen'in Hudeyde kentindeki saldırıda bir çocuk öldü - Son Dakika

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