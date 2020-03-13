BM Yemen Özel Temsilcisi Cevf kentindeki çatışmalardan endişeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Yemen Özel Temsilcisi Cevf kentindeki çatışmalardan endişeli - Son Dakika

BM Yemen Özel Temsilcisi Cevf kentindeki çatışmalardan endişeli

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Cevf kentindeki çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Cevf kentindeki çatışmalardan endişeli, System.String[]

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Cevf kentindeki çatışmalardan endişe duyduğunu belirtti.

Griffiths'in ofisi tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamaya göre, Griffiths, Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ile dün Sana'da görüştü.

Açıklamada, "yapıcı" şeklinde nitelenen görüşme sırasında Cevf'te son zamanlarda tırmanan gerginliğin ele alındığı kaydedildi.

Görüşmede Griffiths, Husi'ye Cevf kentinde süren çatışmalar ve Marib kentindeki olası gerginliklerden endişe duyduğunu iletti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths dün akşam BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Yemen'in farklı bölgelerindeki askeri tırmanış nedeniyle tehlikeli bir dönemden geçtiğini ancak barışçıl sürecin yeniden başlamasının hala mümkün olduğunu belirtmişti.

Cevf kentinde endişe verici bir şekilde gerginliğin tırmandığına işaret eden Griffiths, kentteki son çatışmalar nedeniyle binlerce ailenin bölgeden göç ettiğini ve yardıma ihtiyaç duyduklarını aktarmıştı.

Griffiths, Marib kentindeki yetkililerle yaptığı görüşmede, güçlü bir barış arzusu olduğunu fark ettiğini ancak bunun askeri hegemonya yoluyla olmaması gerektiğini kaydetmişti.

Husiler, 1 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinin merkezi El-Hazm kentinde kontrolü sağlamıştı. Yemen ordusu, 9 Mart'ta Suudi Arabistan sınırındaki Cevf vilayetinde Husiler ile çıkan çatışmaların ardından Yeteme'nin de aralarında bulunduğu bazı bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıklamıştı.

Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan Cevf, bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Suudi Arabistan, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:22 Kaynak: AA
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