BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths "barış turuna" çıkıyor
1 saat önce
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması çin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret edecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:48 Kaynak: AA
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler
(BM) Yemen
Özel Temsilcisi Martin Griffiths
, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması çin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE) ve Umman'ı ziyaret edecek.
BM Genel Sekreter
Sözcüsü Stephane Dujarric
, günlük basın toplantısında, "BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme kaydetme çabalarını sürdürme amacıyla gelecek hafta başında Rusya'yı ziyaret edecek. Griffiths, ardından BAE ve Umman'a gidecek." diye konuştu.
Dujarric, Griffiths'in Yemen'deki çatışmaya kapsamlı siyasi çözüm bulunması sözüne bağlı olduğunu vurguladı.
Putin ile May arasındaki görüşme G-20'ye damga vurdu
Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi
Motorlu testere faciası! Cinsel organını parçaladı
Cani adam, sokak ortasında tartıştığı husumetlisini boğazını keserek öldürdü