Son Dakika Haberleri: BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths "barış turuna" çıkıyor
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BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths "barış turuna" çıkıyor

1 saat önce

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması çin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret edecek.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths
BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme sağlanması çin Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı ziyaret edecek.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, "BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'deki barış sürecinde ilerleme kaydetme çabalarını sürdürme amacıyla gelecek hafta başında Rusya'yı ziyaret edecek. Griffiths, ardından BAE ve Umman'a gidecek." diye konuştu.
Dujarric, Griffiths'in Yemen'deki çatışmaya kapsamlı siyasi çözüm bulunması sözüne bağlı olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 08:48 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Birleşmiş Milletler, Yemen, Güncel
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