BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten 'Marib'in çatışmalardan uzak tutulması' çağrısı - Son Dakika

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten "Marib'in çatışmalardan uzak tutulması" çağrısı

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülke içinde göç eden binlerce Yemenlinin sığınağı Marib kentinin, çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'ten

Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ülke içinde göç eden binlerce Yemenlinin sığınağı Marib kentinin, çatışmalardan uzak tutulması çağrısında bulundu.

Marib'de, aşiret şeyhleri, sivil toplum kuruluşları ve ülkedeki iç göçmenlerle bir araya gelen Griffiths, görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

Griffiths, Marib'i, bölge halkını ve sıkıntılarını dinlemek, bu sıkıntıları dünyaya duyurmak için ziyaret ettiğini söyledi.

Marib kentinin, ülkede çatışmaların patlak vermesinden bu yana yüz binlerce Yemenli sığınmacıyı kabul ettiğine dikkati çeken Griffiths, geçen hafta bini aşkın ailenin, El-Cevf ilindeki savaştan kaçarak kente geldiğini hatırlattı.

Griffiths, "Marib'in çatışmalardan uzak tutulmaya devam edilmesi, Yemenliler için bir sığınma yeri olarak kalması, kalkınma ve refah yolundaki ilerleyişini sürdürmesi gerektiğini" vurguladı.

Yemen'in tekrar geniş kapsamlı bir çatışmaya ve insanlık trajedisine sürüklenmesini önlemenin tek yolunun sükunetin yeniden sağlanmasına bağlı olduğuna değinen Griffiths, "Bunun zamanı geldi. Bunu gerçekleştirmek için taraflarla birlikte çalışacağım. Yemen artık bekleyemez." diye konuştu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik'le bir araya gelen Griffiths, dün Marib'e geçmişti.

Husiler, geçen hafta Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında yer alan ve bölgedeki iç savaşın seyri açısından kritik önem arz eden Cevf ilinin merkezi El-Hazm kentini ele geçirdiklerini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Cevf sakinlerinden çok sayıda aile, komşu kent Marib'e sığınmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Marib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:48 Kaynak: AA
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