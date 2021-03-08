BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemenli kadınların siyasi sürece dahil edilmesini istedi - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli kadınların ülkedeki siyasi sürece ve barış görüşmelerine dahil edilmesi çağrısında bulundu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Griffiths,"Yemen'deki barış görüşmelerinde ve diyalog sürecinde kadınlar hala çok zayıf şekilde temsil ediliyor." ifadelerini kullandı.

Griffiths, Yemen'deki çatışmanın tüm taraflarından "kadınların siyasi sürece etkin katılımlarının ve temsil kurumlarında en az yüzde 30'la yer almalarının" sağlanmasını istedi.

Yemen'deki kadınların "cesaretini, kararlılığını ve ilhamını" takdir ettiğini belirten Griffiths, "Yemenli kadınlar yılmadan ve görünmeden savaşın sonlandırılması için çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'deki insani kriz korkunç boyutlarda

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü ülkede İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonca desteklenen hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.