BM Yemen Özel Temsilcisi'nden sivillerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına soruşturma çağrısı - Son Dakika

BM Yemen Özel Temsilcisi'nden sivillerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısının soruşturulması gerektiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinde çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısının soruşturulması gerektiğini belirtti.

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Griffiths, BM Yemen Özel Temsilciliğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cevf vilayetinde dün meydana gelen ve aralarında çocukların da olduğu çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivillere yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini belirten Griffiths, saldırının detaylı ve şeffaf bir biçimde soruşturulması çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin dün ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetine bağlı El-Hazm ilçesine yönelik hava saldırısında 24 sivilin öldüğünü, BM ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Cevf vilayetinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart ayının başında Cevf iline bağlı El-Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, El-Hazm ilçesini kuşattıklarını bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Twitter, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 19:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Özel Temsilcisi'nden sivillerin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına soruşturma çağrısı - Son Dakika
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