BM Yemen Özel Temsilcisi: "Saldırı, barış çabalarını engellemeye yönelik kasıtlı bir girişim" - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı, "barışı sağlama çabalarını engellemeye yönelik kasıtlı bir girişim" olarak değerlendirdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Griffiths, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Aden Havalimanı'na yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını tekrarlayan BM Temsilcisi, "Dün Yemen için son derece üzücü bir güne tanıklık ettik. Sivillerin ve sivil kurumların hedef alınması, uluslararası insan hakları yasalarının tehlikeli bir şekilde ihlali anlamına geliyor. Bu büyüklükte bir ihlal bir savaş suçu teşkil edebilir" dedi.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi ve Yemen hükümetini desteklediğini, onlarla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Griffiths, "Hükümetin kurulması, uzlaşmanın mümkün olduğuna dair bir umut ışığıdır. Saldırı, bu umudu umutsuzluğa çevirme, barışa ulaşma ve Yemenlilerin acılarını hafifletme çabalarını engellemeye yönelik kasıtlı bir girişimdir." ifadelerini kullandı.

Griffiths, sürdürülebilir bir barışın olduğu, korku ve endişeden uzak bir geleceğe kavuşmaları için BM'nin Yemenlilere destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.