BM Yemen Özel Temsilcisi, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Sana Havalimanı'nı görüştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Yemen'de Husi milislerin kontrolünde bulunan Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması konusunu görüştü.

BM Yemen Özel Temsilciliği Ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Grundberg, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yi başkent Amman'daki makamında ziyaret etti.

Yemen krizinin çözümü konusunda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı görüşmede, özellikle İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan Sana Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması amacıyla sarf edilen çabalar konuşuldu.

Grundberg, Sana Havalimanı'nın uçuşlara açılması için desteklerini esirgemeyen Ürdün'e teşekkür etti.

İlk uçuş, açıklandığı tarihte gerçekleştirilemedi

Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumu, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Kurum, BM'nin Uluslararası Sana Havalimanı'ndan Ürdün'deki Kraliçe Aliya Havalimanı'na gerçekleştirilecek ilk ticari uçuşun onaylandığını Husilere bağlı Dışişleri Bakanlığına ilettiğini açıklamıştı.

Ancak Yemen hükümeti, 24 Nisan'da başlaması planlanan uçuşun Husilerin meşru hükümet tarafından verilen pasaportların onaylanmasını öngören anlaşmaya uymaması nedeniyle yapılamadığını belirtmişti.

Husiler ise Arap koalisyonu bünyesindeki ülkelerin Yemen Hava Yollarının Sana Havalimanı'ndan planladığı uçuşa izin vermediğini iddia etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na 6 yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Ürdün'de taraflar arasında varılan anlaşma uyarınca Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını iki ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.