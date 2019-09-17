Son Dakika Haberleri: Bm yemen özel temsilcisi: yemen bölgesel bir çatışmaya sürüklenebilir
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Bm yemen özel temsilcisi: yemen bölgesel bir çatışmaya sürüklenebilir

1 saat önce

Yemen'deki son durumun görüşüldüğü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, "Bu tür bir eylem Yemen'i bölgesel bir çatışmaya sürükleme riskini taşıyor" dedi.

Bm yemen özel temsilcisi: yemen bölgesel bir çatışmaya sürüklenebilir, System.String[]

Yemen'deki son durumun görüşüldüğü Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, "Bu tür bir eylem Yemen'i bölgesel bir çatışmaya sürükleme riskini taşıyor" dedi.

"SALDIRI, BÖLGESEL ÇATIŞMA OLASILIĞINI ARTTIRIYOR"

Yemen'deki son durumun görüşüldüğü BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 4 yıldır Husi milisleri ve Suudi koalisyon güçleri arasında devam eden ve ülkeyi kıtlığın eşiğine getiren savaşı bitirmek için "kaybedecek zaman yok" dedi.

Ayrıca, Griffiths konuşmasında " Suudi Arabistan'daki Aramco rafinerilerine 14 Eylül Cumartesi günü yapılan ve İngiltere'nin ham petrol üretiminde önemli bir aksamaya yol açan saldırı, bölgenin dışına çıkarak çok daha ötesinde de sonuçlar doğurdu. Bu tür bir eylem Yemen'i bölgesel bir çatışmaya sürükleme riskini taşıyor. Bu son derece ciddi olay gerilimi tırmandırıyor, bölgesel bir çatışma olasılığını arttırıyor. Bu son gelişmelerin hiç biri Yemen için iyi şeyler değil" ifadelerine yer verdi.

RUSYA'NIN BM TEMSİLCİSİ: KÖRFEZ'DE ÇATIŞMA, FELAKET OLUR

BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası basına konuşan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bu gibi olayların Körfez'de daha büyük çatışmaları tetikleyebileceğinden endişe duyduklarını dile getirerek, "Körfez'de ve Orta Doğu'da yeterince sorun var. Körfez'de olabilecek büyük bir çatışma kesinlikle felaket olur. Bunu her şekilde önlemek ve tüm ortaklarımızın metanetle hareket etmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres daha önce, Cumartesi günü Suudi Arabistan'da Aramco rafinerilerini hedef alan saldırıyı kınayarak, sükünet çağrısı yapmıştı.

Görüntü Dökümü

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BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ın konuşması

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'nın konuşması

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:17 Kaynak: DHA
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