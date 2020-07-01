BM Yemen Temsilcisi Griffiths Umman'da Husilerle görüşecek - Son Dakika

BM Yemen Temsilcisi Griffiths Umman'da Husilerle görüşecek

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Umman'ın başkenti Muskat'ta Husiler ile barış planını görüşmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Umman'ın başkenti Muskat'ta Husiler ile barış planını görüşmek üzere Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

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Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre Griffiths, Muskat'ta Muhammed Abdusselam liderliğindeki Husi heyeti ile görüşmek üzere Riyad'dan ayrıldı.

Kaynak, Griffiths'in Husileri Riyad'daki toplantılardan çıkan sonuçlar ve hükümetin kapsamlı çözüm vizyonu konusunda bilgilendirmesini beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi paylaşılmadı.

Yemen resmi haber ajansı SABA ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) internet sitesinde yer alan haberlere göre, Griffiths Pazartesi günü Riyad'a gelmiş ve Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, Başbakan Muin Abdulmelik ve Aydarus ez-Zubeydi ile görüşmüştü.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi ise, dün, Griffiths ile yaptığı görüşmede ülkesinde barışı sağlama arzusunu dile getirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten yana yana başkent Sana ve bazı şartların kontrolünü elinde bulunduruyor. Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 23:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi Griffiths Umman'da Husilerle görüşecek - Son Dakika

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