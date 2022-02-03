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BM Yemen Temsilcisi Grundberg, Yemenli taraflara şiddete son verme çağrısı yaptı - Son Dakika

BM Yemen Temsilcisi Grundberg, Yemenli taraflara şiddete son verme çağrısı yaptı

03.02.2022 23:47
BM Yemen Temsilcisi Grundberg, Yemenli taraflara şiddete son verme çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de çatışan taraflara şiddete son verme ve krize ilişkin sürdürülebilir bir çözüme varma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen'de çatışan taraflara şiddete son verme ve krize ilişkin sürdürülebilir bir çözüme varma çağrısında bulundu.

Grundberg, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şiddeti durdurmak için somut adımlar atılması ve Yemen'deki çatışmaya ilişkin sürdürülebilir bir çözüme varılması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Umman'ın başkenti Muskat'ı da ziyaret ettiğini belirten BM temsilcisi, burada Husilerin müzakere heyeti başkanı Muhammed Abdusselam ve Ummanlı yetkililerle bir araya geldiklerini kaydetti.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesire kanalının haberine göre de Muhammed Abdusselam'ın Grundberg ile gerçekleştirdiği görüşmede, Yemen'deki insani durum ele alındı.

Abdusselam, "Yemen halkına yönelik ablukanın kaldırılması, (Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin) saldırılarının durdurulması ve esirler dosyasının hızlandırılması" gerektiğini belirtti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Birleşmiş Milletler, Twitter, Umman, Yemen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yemen Temsilcisi Grundberg, Yemenli taraflara şiddete son verme çağrısı yaptı - Son Dakika


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