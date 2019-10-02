Son Dakika Haberleri: BM Yemen Temsilcisi ile Husilerin liderinden "siyasi çözüm" görüşmesi
Son Dakika Güncel Haber

BM Yemen Temsilcisi ile Husilerin liderinden "siyasi çözüm" görüşmesi

1 saat önce

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile "muhtemel kapsamlı siyasi çözümü" görüştüğü belirtildi.

BM Yemen Temsilcisi ile Husilerin liderinden

Yemen'deki Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile "muhtemel kapsamlı siyasi çözümü" görüştüğü belirtildi.

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, yaptığı yazılı açıklamada, Abdulmelik el-Husi'nin BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths ile bir araya geldiğini ifade etti.

Abdusselam, toplantıda, "elverişli koşullarda olası kapsamlı siyasi bir çözüm ve Yemen halkının çektiği sıkıntılarla ilgili insani ve ekonomik çözüm yollarının" ele alındığını aktardı.

Açıklamaya göre, Abdulmelik el-Husi, görüşmede, barış ve istikrar sağlama, kapsamlı siyasi diyaloğa yönlendirme çabalarının devam ettiğini vurguladı.

Sana'daki tutuklu ve esir komitesi tarafından sunulan insani adımlar olduğuna, onlarca tutuklunun serbest bırakıldığına dikkati çeken Husi, bu adımlara, tüm esir ve tutukluların takas edilmesini sağlamak için insani dosyanın kapsamlı bir şekilde etkinleştirilmesine yol açacak adımlarla karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Husi liderlerle Suudi Arabistan'la ateşkes sağlanması yollarını görüşmek üzere başkent Sana'ya ulaşmıştı.

OHCHR Sana Ofisi sorumlusunu Sana'ya sokmadılar

Öte yandan, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sana Ofisi sorumlusu Ahmed Abid'in başkent Sana'ya girişine izin vermedi.

Husilerin dün Sana Havalimanı'na inen Abid'in uçağını Ürdün'ün başkenti Amman'a dönmek zorunda bıraktığı belirtildi.

Kaynaklar, OHCHR'nin uzman ekiplerinin yayımladığı son raporda, Husilerin insan hakları ihlallerinin kınanmasının ardından Abid'in Husiler tarafından "istenmeyen adam" ilan edildiğini aktarıyor.

Husiler, olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yemen'deki insan hakları ihlallerini izlemek ve raporlamak üzere BM öncülüğünde Aralık 2017'de kurulan 3 kişilik uzman heyetin 3 Eylül'de yayımladığı raporda, Husilerin de şehirleri bombaladığı, çocukları asker olarak olarak kullandığı, İran'ın da Husilere silah temin etmiş olabileceği yer almıştı.

Birleşmiş Milletler, Martin Griffiths, Yemen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cemal Kaşıkçı cinayetinde kan donduran ses kaydı: Güldüklerini duyabiliyorsunuz
Adana'da 209 kara ekibinin katıldığı drone'lu huzur ve güven uygulaması yapılması İstanbul Havalimanındaki robotlar, Washington Post'ta anlatıldı Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e ağır suçlama: 7 bin 500 Euro'ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro olduğunu öğrendik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 01:07:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BM Yemen Temsilcisi ile Husilerin liderinden "siyasi çözüm" görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]